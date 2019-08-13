Екатеринбург, 13 августа, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подорожали однокомнатные квартиры студии. Об этом сообщает сайт N1.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Сейчас стоимость 1 кв.м. в студии поднялась до 82 тысяч 600 рублей. Это рост на 10% з последний год. При этом предложение не сократилось — количество объявлений в среднем такое же, как и год назад.

Вместе с этим поднялись цены и на обычные квартиры площадью до 20 кв. м. — теперь «квадрат» там стоит до 88 тысяч рублей.

Спрос на небольшие квартиры вряд ли сильно вырастет — граждане сейчас предпочитают покупать более просторные квартиры, считает представитель сайта.

Напомним, ранее в Екатеринбурге нашли самые дешёвые квартиры. Они располагаются в домах микрорайона Кольцово.