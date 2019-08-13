Саранск, 13 августа, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Саранское АО «Биохимик» в сентябре запустит производство «Эторикоксиба» — препарата для длительной терапии тяжелых ревматологических заболеваний. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

Пресс-служба АО «Биохимик» Один из этапов производства

По оценкам специалистов компании, препарат значительно снизит стоимость терапии для пациентов с ревматологическим и псориатическим артритом, остеоартритом, анкилозирующим спондилитом, хронической болью в пояснице, острой болью и подагрой. «Эторикоксиб» вызывает значительно меньше нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, чем лекарственные препараты аналогичного действия. Его будут выпускать в таблетированной форме дозировкой 60, 90 и 120 мг. При выпуске нестероидного противовоспалительного препарата в Саранске будут использоваться все стадии производства готового лекарственного средства.

«Эторикоксиб, сочетающий в себе мощный анальгетический потенциал, выраженные противовоспалительные свойства, продолжительное действие и благоприятный профиль безопасности в отношении развития патологии ЖКТ, расширяет возможности симптоматической терапии, в частности, при такой грозной, инвалидизирующей патологии, как ревматические заболевания. Разработка и производство отечественного Эторикоксиба компанией АО «Биохимик» делает эффективную терапию более доступной и способствует решению вопроса о лечении социально-значимых заболеваний в нашей стране», — отметила Елена Маткевич, кандидат медицинских наук, ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» в Москве.

Также предприятие получило регистрационное удостоверение на препарат «Дексмедетомидин» в форме раствора для инфузий. Его можно смело назвать самым новым из препаратов, используемых для седации в практике анестезиологии и реаниматологии.

«Проблеме седации всегда уделяется много внимания, особенно в отделениях интенсивной терапии. Дексмедетомидин обладает важной способностью обеспечивать седацию в «сотрудничестве с пациентом». Пациенты, получающие дексмедетомидин, спокойны, однако при необходимости легко пробуждаются и готовы сотрудничать с медицинским персоналом. Удачная химическая формула дексмедетомидина, определяющая уникальные фармакологические и фармакокинетические свойства препарата, почти независимая от состояния выделительной функции почек экскреция определяют благоприятный профиль безопасности… Доступность качественного дексмедетомидина российского производства является важным прорывом для отечественной анестезиологии», — считает кандидат медицинских наук Николай Шухтин (Больница Пущинского научного центра Российской академии наук).

Глава Мордовии Владимир Волков отметил особую важность перспектив работы по созданию полностью отечественных лекарственных препаратов.

«Сегодня на различных этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп. Среди них — новейшие антибиотики пятого поколения. В этом году уже получено 27 регистрационных удостоверений на новые препараты. Важно, что большая часть препаратов относится к импортозамещающим. Эту работу нужно обязательно продолжить», — заключил глава республики.

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