Кемерово, 13 августа, 2019, 13:15 — ИА Регнум. В Кузбасс из Австралии привезён ковчег с мощами 33 божиих угодников. Как рассказали в Кузбасской митрополии, святыня находится в храме Симеона Верхотурского.

Кузбасская митрополия Ковчег с мощами 33 угодников Божиих

Завтра, 14 августа, в день изнесения честных древ Животворящего Креста, ковчег будет вынесен для поклонения верующим.

Святыню в дар от настоятеля православного храма г. Данденонга протоиерея Михаила Протопопова получил настоятель Никольского собора протоиерей Алексей Гуркин — в честь Успения Пресвятой Богородицы Русской православной церкви за рубежом.