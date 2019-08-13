Москва, 13 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Цены на нефть прекратили стремительное падение после того, как лидер стран ОПЕК Саудовская Аравия проявил инициативу и связался с остальными производителями нефти, чтобы обсудить сложившуюся обстановку. Участники рынка, в частности спекулянты, внесли свою лепту в движение цен, особенно после выхода данных о запасах сырой нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сырьевые рынки крайне чувствительны к новостному фону, и малейшие намеки на ухудшение или улучшение геополитической ситуации могут резко сменить тренды. В условиях напряженной ситуации, связанной с торговыми войнами между США и Китаем, нефтяной рынок вошел в фазу затяжного пессимизма, без четких признаков будущего восстановления», — пояснил эксперт.

Страны ОПЕК смирились с тем, что увеличение квот по сокращению добычи нефти в текущих условиях является неизбежной мерой, хотя изначально она представлялась временной. США продолжают наращивать добычу и захватывать глобальный нефтяной рынок. При этом многие крупные участники понимают, что страны ОПЕК способны стабилизировать рынок, если пожертвуют его долей.

«Сегодня, 13 августа, выйдет ежемесячный отчет ОПЕК по глобальному рынку нефти. В нем будут затрагиваться вопросы дальнейших перспектив и анализироваться факторы, воздействующие на рынок нефти. Конечно, серьезного роста волатильности ожидать не стоит.

Основной фактор, который может повлиять на нефтяной рынок, — это заседание стран ОПЕК. До этого момента рынок будет находиться в состоянии полной энтропии. В этой связи цены на нефть также будут под давлением торговых войн. Brent может попасть в диапазон $57,73 — 59,00 за баррель, а WTI подрасти до $55,14», — предположил Гасанов.

Читайте также: Нефть «прибавила в весе»