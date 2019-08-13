Нью-Дели, 13 августа, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Влиятельный деятель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и президент отделения БДП в штате Уттаракханд Аджай Бхатт заявил, что защита особого статуса штата Джамму и Кашмир станет «самоубийством» для ведущей оппозиционной партии страны — Индийского национального конгресса (ИНК). Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Аджай Бхатт, выступая на пресс-конференции, подчеркнул, что отмена статьи 370 Конституции Индии, в которой закреплены привилегии Джамму и Кашмира, обеспечит полную интеграцию региона с остальной Индией и станет залогом его прогрессивного развития. По словам лидера БДП, решительное сопротивление Индийского национального конгресса ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира «роднит оппозицию с кашмирскими сепаратистами или даже с Пакистаном». Аджай Бхатт также добавил, что отмена статьи 370 Конституции Индии стала «историческим шагом, осуществить который могли лишь такие выдающиеся лидеры, как премьер-министр Нарендра Моди и министр внутренних дел Амит Шах».

Напомним, что 5 августа глава МВД Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии и планах разделить Джамму и Кашмир на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 август. Индийский национальный конгресс стал единственной влиятельной политической силой, выступившей против ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира.