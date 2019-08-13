Санкт-Петербург, 13 августа, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что его команда идет на выборы с программой реальных дел, которую сформировали на основе изучения запросов и пожеланий сотен тысяч петербуржцев. Об этом Беглов сказал 13 августа на первых теледебатах кандидатов в губернаторы Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«В городе накопилось огромное количество проблем, их необходимо решать», — заявил Александр Беглов в ходе своего выступления.

«Мы изучили все болевые точки города, районов, муниципалитетов, мы опросили граждан, которые нам прислали 400 тысяч предложений по программе «Родной район» и «Твой бюджет», — рассказал врио губернатора.

«Мы встретились с промышленниками, представителями среднего и малого бизнеса, посоветовались с ветеранами, с молодежными, общественными организациями и разработали свою программу реальных действий», — пояснил Беглов.

Добавим, что в предвыборной программе Беглова — более тысячи страниц. Среди ее основных положений — формирование в Петербурге бюджета развития, увеличение социальной направленности городского бюджета, общее увеличение городской казны до 1 триллиона рублей в перспективе ближайших лет.

Также в планах у кандидата в губернаторы Александра Беглова — постоянная работа с федеральным центром по решению петербургских проблем, привлечение инвесторов в городскую экономику, оптимизация расходов городских ресурсоснабжающих организаций, развитие сотрудничества с другими регионами, прежде всего, с соседней Ленинградской областью, развитие высокотехнологичных производств, создающих новые высокооплачиваемые места.

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Добавим, что кандидат в губернаторы от «Гражданской платформы» Михаил Амосов в ходе теледебатов отметил, что впервые за многие годы в Санкт Петербурге проходят настолько демократические и открытые выборы губернатора.