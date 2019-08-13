Поселок Туманный Мурманской области находится посреди тундры, практически на самом краю земли. Обживать эти места стали в конце 60-х годов, когда, осваивая Север, простроили первую Серебрянскую ГЭС. Расцвет поселка пришелся на 70-е. Здесь было много работы, неплохие зарплаты и бесплатно выдавали жилье, оно и до сих пор выдается по договору социального найма. Люди приезжали в тяготы на Север из других регионов, и часто в полную неизвестность.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вид на пожарную часть через окно одного из заброшенных домов

Наталья Шарапова ИА REGNUM Въезд в поселок Туманный

Молодая семья Тимошиных приехала в поселок из Чувашии, когда здесь еще только строили станции. По всей стране шли массовый стройки, и кто-то из знакомых в родной деревне рассказал им о работе на Севере. В июне 1973 года Надежда Леонидовна и Павел Степанович поженились, через пару месяцев переехали в Туманный и так тут и остались.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Надежда Леонидовна и Павел Степанович Тимошины. Надежда влюбилась в своего мужа, когда ей было 13 лет. Он дружил с ее братом, и когда Павел вернулся из армии, у них завязались отношения и они поженились

«Мы приехали, когда Серебрянскую ГЭС-1 уже запустили, а у второй только построили котлован. Рядом с поселком находился лагерь, где содержали 10 тысяч заключенных, это они долбили все каналы отбойными молотками и кирками вручную. Когда мы приехали, я первым делом пошел устраиваться шофером на строительство ГЭС. Прихожу на автоколонну, а все водители машины побросали и уехали в Кировск, где открылся рудник «Уран». Там больше платили и давали новые квартиры. А мы только приехали, поэтому решили остаться. Так до сих пор здесь живем.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Павел Степанович хвастается уловом. Вокруг поселка много озер, поэтому рыбачат здесь и зимой, и летом, в том числе и туристы

Наталья Шарапова ИА REGNUM Река Воронья

Наталья Шарапова ИА REGNUM Рыбаки возвращаются домой

В то время здесь жили 3000 человек. Раньше был роддом, тут родился наш старший сын. В город два автобуса ходили и зимой, и летом. Дорога всегда была, а сейчас чуть дунуло — дорогу сразу закрывают. Поселок существовал за счет ГЭС, а сейчас все развалили».

Наталья Шарапова ИА REGNUM Гаражи для спецтехники, которая обслуживает жизнь поселка и работу ГЭС

Наталья Шарапова ИА REGNUM Поселок Туманный

Годы спустя, многие остались жить в «Туманке», так поселок называют местные жители. Здесь была своя больница, школа, два детских сада, клуб и до недавнего времени жили в удовольствие. Выпускников ПТУ сюда направляли по распределению, но многие рабочие приезжали сюда добровольно. Кого-то манила романтика Севера, кого-то — возможность получить жилье и стабильную работу. Садик рядом, хорошая школа. Дети из поселка успешно поступали в академии и институты, уезжали учиться в Петербург и в Москву. «Теперь мы потихоньку загибаемся», — рассказывают местные жители.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вид на пожарную часть через окно одного из заброшенных домов

Наталья Шарапова ИА REGNUM Местный житель

Наталья Шарапова ИА REGNUM Официально считается, что поселок Туманный построили в 1971 году

Больницу в Туманном планируется закрыть и заменить на фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Ближайшая больница будет доступна только в Коле, куда при хорошей дороге добираться больше двух часов, а до Мурманска ехать еще дальше.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Здание местной больницы

Наталья Шарапова ИА REGNUM Данскова Нина Николаевна, постоянный зубной врач

Наталья Шарапова ИА REGNUM Реудина Раиса Алексеевна, врач стационара. Работает в больнице 40 лет

Река Воронья была одним из самых труднодоступных мест в освоении Кольского полуострова. Сначала здесь проложили 120 км дороги через скалы и топи, а Серебрянскую ГЭС-1 запустили в эксплуатацию ровно 50 лет назад. Следом за ней было завершено строительство второй станции. Теперь они образуют каскад Серебрянских ГЭС. Девять лет назад на ГЭС внедрили проект вахтового метода. Значительная часть персонала переехала в Мурманск и Мурмаши и возвращается сюда только на двухнедельные смены.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Турбина на Серебрянской ГЭС-1

Наталья Шарапова ИА REGNUM Серебрянская ГЭС-2

Наталья Шарапова ИА REGNUM Серебрянская ГЭС-1

Наталья Шарапова ИА REGNUM В этом году Серебрянской ГЭС-1 исполняется 50 лет

«Я здесь работаю 33 года, начинал слесарем и прошел почти все ступени. Мы обеспечиваем энергией Кольский полуостров и также отправляем ее в Карелию. В обычном режиме основную нагрузку несет Кольская атомная станция, но когда необходимо, если что-то случается, то мы включаем все агрегаты и работаем. 30 лет назад здесь было 3−4 военные части, школа и два детских сада были полностью укомплектованы. Со временем военных вывели, а в связи с вводом новой техники в эксплуатацию работников требовалось все меньше и меньше. С изменением оборудования необходимость в большом количестве электриков ушла, некоторые приборы обслуживают специальные отдельные организации, которые обладают необходимыми навыками. Мы стараемся предложить рабочим освоить другие профессии и помогаем переучиться», — рассказал начальник каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Роман Петрович Говищак.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Роман Петрович Говищак, начальник Серебрянских ГЭС-1 и ГЭС-2

Наталья Шарапова ИА REGNUM Метеорологическая станция на въезде в поселок

Наталья Шарапова ИА REGNUM Метеоролог снимает показания с приборов

Наталья Шарапова ИА REGNUM Снегомер на метеорологической станции

Наталья Шарапова ИА REGNUM Куртова Жанна Васильевна, техник-метеоролог

Школа постепенно опустела, сейчас в ней всего 30 учеников. В некоторых классах учатся по одному, так что прогулять уроки так, чтобы этого не заметили, невозможно. Как-то один из учеников средней школы не пришел на занятия. После многочисленных звонков домой и родителям решили отправиться спасать мальчика и вызвали пожарных, чтобы войти в квартиру. Ровно в этот момент ребенок открыл дверь и, оказалось, что он все проспал и не слышал шума, который подняли жители поселка. В местной школе только девять классов, поэтому старшеклассникам приходится уезжать, чтобы продолжить свое образование. С ними вынуждены уезжать и их родители.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Здание школы, здесь же находится и детский сад

Наталья Шарапова ИА REGNUM Кабинет труда в местной школе

Наталья Шарапова ИА REGNUM Урок истории в школе

Наталья Шарапова ИА REGNUM Ученики начальных классов ждут, когда будет готов бисквит, который они сами приготовили

Наталья Шарапова ИА REGNUM Зимний сад в школе

Клуб не работает уже несколько лет, поэтому центром культурных развлечений стала местная школа. Организация различных мероприятий и проведение праздников легли на плечи учителей. По вечерам дети играют в волейбол тоже со своими преподавателями. Несмотря на то, что официально здесь числится около 550 человек, людей в поселке немного, поэтому все друг друга хорошо знают.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Школьный тренажерный зал

Наталья Шарапова ИА REGNUM Все ученики начальных классов на продленке

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вечером после уроков учителя играют в волейбол со своими учениками

Наталья Шарапова ИА REGNUM Жители поселка возвращаются домой после прогулки на лыжах

В прошлом году в поселке прошла встреча жителей с главой администрации Кольского района Александром Лихолатом. Он заверил, что основная задача властей — развивать поселок, сохранить школу, детский сад, отремонтировать ДК, чтобы жители Туманного не чувствовали себя брошенными. Администрация планирует снести пустующие многоэтажки, которые портят внешний вид поселка. Это уже проделали в соседней Териберке, где заброшенные дома сильно портили вид приезжающим туристам. Но вот проложить дорогу власти даже не обещают. Говорят, что для того, чтобы заасфальтировать отворотку на Туманный длиной в сорок километров, потребуются колоссальные четыре миллиарда рублей, что составляет годовой бюджет всего дорожного фонда Мурманской области.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вид на поселок с высоты горнолыжной трассы. Раньше с этой горы катались на лыжах, но недавно подъемник все же закрыли

Наталья Шарапова ИА REGNUM В поселок приехал рынок выходного дня

Наталья Шарапова ИА REGNUM Типичный жилой дом в поселке

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вид на сопки

Наталья Шарапова ИА REGNUM Местная жительница Галина Васильевна пошутила, что после того как в поселке построили кладбище, уезжать отсюда больше нет необходимости

Наталья Шарапова ИА REGNUM Один из трех жилых домов в поселке

Из-за тяжелых бытовых условий даже ГЭС жалуется на нехватку квалифицированных кадров. Стабильной зарплаты недостаточно, чтобы удержать специалистов в поселке, где до ближайшего кинотеатра нужно добираться три часа. Путь до Мурманска включает 40 км по бездорожью. Летом эта трасса используется любителями экстремальных гонок. Зимой дорога ровная, так как покрыта снегом, но по той же причине автобус обязательно сопровождает снегоуборщик, а задержки в пути по несколько часов — привычная ситуация для местных жителей. Когда-то здесь был автовокзал, но он тоже закрыт, а выбраться из поселка можно только четыре раза в неделю на единственном бирюзовом рейсе.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Бывшая автобусная станция