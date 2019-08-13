В Арктическом университете назвали проблемные позиции науки и производства
Архангельск, 13 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Три позиции на стыке науки и производства, которые необходимо учитывать при развитии судостроительного кластера Архангельской области, назвал первый проректор по стратегическому развитию Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) им. М.В. Ломоносова Борис Филиппов. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба вуза.
Вопрос развития судостроительного кластера обсуждался на стратегической сессии с участием заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова, директора ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» Сергея Смирнова. Участники встречи собрались для того, чтобы подвести промежуточные итоги работы в 2018—2019 годах, а также сформулировать основные направления деятельности и положения Программы развития судостроительного кластера.
Инновационный судостроительный территориальный кластер создан в 2012 году рядом судостроительных предприятий и САФУ. Он расположен в Архангельской области и включает в себя два муниципальных образования: города Северодвинск и Архангельск.
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