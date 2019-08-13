Архангельск, 13 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Три позиции на стыке науки и производства, которые необходимо учитывать при развитии судостроительного кластера Архангельской области, назвал первый проректор по стратегическому развитию Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) им. М.В. Ломоносова Борис Филиппов. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба вуза.

Narfu.ru Северный федеральный университет им. Ломоносова

Первый проректор по стратегическому развитию САФУ Борис Филиппов «Во-первых, Россия является лидером по числу ресурсов, направляемых на научные исследования со стороны государства, но при этом аутсайдером со стороны объемов инвестиций, связанных с заказами от реального сектора экономики. Во-вторых, Россия отстает в технологическом развитии по количеству стартапов, что говорит о незначительном объеме предпринимательской активности. В-третьих, понимание важности создания научно-образовательных центров со стороны государства. При этом идея создания НОЦ сводится к тому, чтобы выстроить горизонтальные связи, которые повысили бы общую производительность труда и эффективность экономики».

Вопрос развития судостроительного кластера обсуждался на стратегической сессии с участием заместителя председателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова, директора ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» Сергея Смирнова. Участники встречи собрались для того, чтобы подвести промежуточные итоги работы в 2018—2019 годах, а также сформулировать основные направления деятельности и положения Программы развития судостроительного кластера.

Инновационный судостроительный территориальный кластер создан в 2012 году рядом судостроительных предприятий и САФУ. Он расположен в Архангельской области и включает в себя два муниципальных образования: города Северодвинск и Архангельск.

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