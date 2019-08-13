Роскомнадзор не выявил утечек данных клиентов крупнейших банков России
Москва, 13 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных российских банков, об этом 13 августа заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
«Управление Роскомнадзора по результатам административного расследования сведений о нарушении законодательства о персональных данных не нашло», — сказал Куренной на официальном интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня издание «Коммерсантъ» сообщило, что в открытом доступе в интернете оказались данные почти 900 тыс. граждан России. Утечки данных о клиентах «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка» были выявлены компанией DevicеLock.
По данным издания, утечки произошли в конце мая. Указанные в них данные собирались несколько лет назад. Речь идёт об именах, телефонах и паспортных данных.
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