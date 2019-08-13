Москва, 13 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных российских банков, об этом 13 августа заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

anjeongwoo Хакеры

«Управление Роскомнадзора по результатам административного расследования сведений о нарушении законодательства о персональных данных не нашло», — сказал Куренной на официальном интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня издание «Коммерсантъ» сообщило, что в открытом доступе в интернете оказались данные почти 900 тыс. граждан России. Утечки данных о клиентах «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка» были выявлены компанией DevicеLock.

По данным издания, утечки произошли в конце мая. Указанные в них данные собирались несколько лет назад. Речь идёт об именах, телефонах и паспортных данных.

Читайте также: Утечка данных банковских клиентов: Роскомнадзор анализирует ситуацию