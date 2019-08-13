Тюмень, 13 августа, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В Тюмени 13 августа 2019 года глава региона Александр Моор вручил ключи от 18 новых автомобилей водителям скорой медицинской помощи. Два специализированных «Форда» и десять «Газелей» отправятся на тюменскую станцию, по две машины — в Ишим и Тобольск, по одной — в Ярково и село Казанское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора области.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор обещает покупку ещё 17 новых автомобилей

Пресс-служба губернатора Тюменской области Сотрудники скорой помощи Тюмени у новых машин

Машины закуплены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Решение о покупке специализированного автотранспорта Александр Моор принял после визита на станцию скорой медицинской помощи в Тюмени. Выявилась необходимость обновления автопарка в связи с круглосуточным режимом работы «скорой» и быстрым износом машин.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Машины скорой помощи оборудованы современными аппаратами

По данным регионального департамента здравоохранения, ежесуточно бригады скорой помощи в среднем выезжают на вызовы к 750 пациентам Тюмени и Тюменского района.

«Скорая помощь — одна из самых незаменимых служб. От работы врача, фельдшера, водителя зависит здоровье, а зачастую и жизнь наших земляков. Люди ждут, что бригада скорой приедет вовремя, а специалисты будут иметь необходимые медикаменты, спецоборудование для оказания экстренной медицинской помощи», — подчеркнул губернатор.

Сегодня автопарк службы «03» в регионе насчитывает 167 единиц. По качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает ведущие позиции в стране. Автопарк будет обновляться и в дальнейшем, заверил медиков Александр Моор. В процессе закупки находятся ещё 17 специализированных автомобилей.