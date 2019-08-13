Москва, 13 августа, 2019, 12:55 — ИА Регнум. В Москве проводят массовую замену лифтов в многоэтажных домах, сообщает 13 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Многоэтажка

Всего в 2019 году планируется заменить 1820 лифтов. К замене 800 специалисты уже приступили. Сообщается, что частично работы будут завершены до конца августа.

Вице-мэр Москвы Пётр Бирюков отметил, что с 2019 года к лифтам в многоэтажных домах применяются повышенные требования. Например, если позволит шахта, увеличивается входной проём за счёт дверей с телескопической конструкцией. При отделке используются износостойкие материалы, будут установлены новые панели управления с электронным табло и речевым информатором.

Работы проводятся по региональной программе капитального ремонта. С 2011 по 2018 год в столице заменили 32 063 лифтов.