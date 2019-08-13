Цхинвал, 13 августа, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные милиции управления внутренних дел Знаурского района Южной Осетии провели профилактические рейды по местам отдыха жителей района. Сотрудники УВД Знаурсокго района провели с отдыхающими профилактические беседы, сообщает 13 августа пресс-служба МВД Южной Осетии.

Инспекции в зонах отдыха

Сотрудники управления внутренних дел рассказали отдыхающим о мерах по предотвращению несчастных случаев, напомнили о необходимости заботиться о природе. Инспекторы напомнили о правовой ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники МВД Южной Осетии согласно приказу главы ведомства ежегодно во время купального сезона проводят профилактические мероприятия с гражданами, отдыхающими на побережьях рек и водоёмов, в лесопарковых зонах. Инспекционные мероприятия проводятся каждый день во всех районах республики совместно с сотрудниками МЧС.