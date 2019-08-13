Москва, 13 августа, 2019, 12:54 — ИА Регнум. В Госдуме намерены на законодательном уровне противодействовать вмешательству зарубежных стран во внутренние дела России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Парламентарий обратил внимание на то, что лидер большинства в Палате представителей Конгресса США демократ Стени Хойер сделал заявление по поводу митингов в Москве. Он назвал задержанных на несанкционированных акциях протеста «политзаключёнными», «преследование» которых, по его утверждению, «должно тревожить мир». Эти заявления вызвали возмущение главы комитета Госдумы.

«Но, господин Хойер, смею Вас заверить, в России все подобные планы Вашингтона потерпят крах. Мы будем также на законодательном уровне этому противодействовать», — отметил Слуцкий в Facebook.

Парламентарий указал на то, что 19 августа Совет Думы собирается на экстренное заседание для создания специальной комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Глава комитета также обратил внимание на то, что Штаты — «единственное в мире государство, позволяющее себе на законодательном уровне вторгаться в суверенитет других стран».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением провести внеочередное заседание Совета Думы и обсудить создание рабочей группы в связи с прошедшими в Москве акциями протеста выступили депутаты всех фракций Госдумы.