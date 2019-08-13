Нижний Новгород, 13 августа, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов уволен с должности главы ведомства по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Исполняющим обязанности главы министерства назначен заместитель министра Андрей Ермолаев. До работы в должности замглавы минстранста Ермолаев в течение 16 лет работал в ГУ «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области».

Конкурс на пост министра транспорта будет проходить в рамках проекта «Команда правительства», в котором могут принять участие кандидаты из любых регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, Вадим Власов перешел в нижегородский минтранс в декабре 2017 года с поста первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга. Ряд инициатив Власова в Петербурге не увенчались успехом. Он отвечал, в том числе за развитие велодвижения, обустройство велодорожек и создание системы велопроката, а также за функционирование и развитие петербургского парковочного пространства. Однако после запуска сети веломаршрутов качество их обустройства, их расположение и параметры подверглись резкой критике со стороны многих горожан, экспертов и общественных активистов. Появление велодорожек на ряде оживленных магистралей в центре привело к дополнительным сложностям с проездом автотранспорта и парковкой. Что же касается пилотной зоны платной парковки в центре Петербурга, то ее функционирование также столкнулось с целым рядом трудностей, а сама работа пилотной зоны, запущенной в 2015 году, принесла убытки городу.

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