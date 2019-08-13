Рязань, 13 августа, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Специалисты-экологи не нашли превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в связи с возгоранием мусорного полигона в районе Химволокна под Рязанью, сообщили 13 августа в пресс-службе администрации Рязани.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

По информации Управления по делам ГОЧС Рязани, вечером 12 августа в районе Ряжского шоссе между посёлком Строитель и деревней Турлатово загорелась свалка твёрдых бытовых отходов. В период с 02:00 до 06:30 13 августа экологическая лаборатория города провела замеры атмосферного воздуха. Превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. Выездная лаборатория продолжит работу до окончания инцидента, заверили в мэрии.

Информацию о ходе ликвидации пожара обещают оперативно размещать на официальном сайте администрации города Рязани.