Кемерово, 13 августа, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Кемеровские власти предлагают запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей. С такой инициативой они обратились в Государственную думу РФ. Об этом на пресс-конференции сегодня, 13 августа, сообщил заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Быстрые деньги»

По его словам, только за первое полугодие текущего года объём выданных потребительских кредитов в регионе увеличился более чем на 20% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Сумма потребительских кредитов за это время составила 104,3 млрд рублей. При этом общая ссудная задолженность жителей Кузбасса составляет 261,1 млрд рублей.

Венгер отметил, что инициативу кузбасских властей поддержали и другие регионы, в том числе Новосибирская, Томская, Нижегородская и Тюменская области, а также Алтайский, Приморский, Краснодарский и Хабаровский края.

Отметим, что, согласно официальным данным, на каждого жителя Кузбасса сейчас приходится 98 тыс. рублей кредитного долга. В регионе пытаются снизить общий уровень закредитованности населения. В том числе через работу по повышению финансовой грамотности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года совокупная чистая прибыль микрофинансовых организаций выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Она составила 4,1 млрд рублей.

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