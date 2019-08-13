Чебоксары, 13 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В Чувашии в 2019 году от набора социальных услуг в пользу денежных компенсаций отказались более 2,7 тыс. федеральных льготников, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ПФР. Всего в республике выплаты вместо набора соцуслуг получают более 72% льготников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Всего в Чувашии насчитывается 99,4 тыс. федеральных льготников. Все они имеют право на получение набора социальных услуг. Из них 72 тыс. льготников выбрали денежную компенсацию вместо всего набора соцуслуг, 12,7 тыс. человек отказались от одной или двух его частей, 14,7 тыс. граждан сохранили соцпакет в форме натуральных льгот.

В том числе, в 2019 году в Чувашии более 2,7 тыс. федеральных льготников отказались от набора соцуслуг полностью или частично, натуральную форму получения соцпакета выбрали 139 человек.

Напомним, ежемесячная стоимость соцпакета в настоящее время составляет 1121,42 рублей в месяц, в том числе лекарственная часть — 863,75 рублей, санаторно-курортная часть — 133,62 рублей, транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах, проезд в санаторий и обратно) — 124,05 рубля.

В России до 1 октября федеральные льготники могут определиться с формой получения социального пакета: они могут выбрать льготы или их денежный эквивалент. Выбранный способ получения льгот начнет действовать с 1 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в I квартале 2019 года среднедушевые денежные доходы населения составили 25 066,8 рублей, при этом минимальный размер сложился в Чувашии — 17 061 рублей.