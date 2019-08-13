Сухум, 13 августа, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В ночь с 11 на 12 августа сочинские таможенники вместе с сотрудниками службы УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли крупную партию контрабандной табачной продукции. Сигареты были найдены в грузовом автомобиле марки «VOLVO FH», прибывшем из Абхазии, сообщает 13 августа ИА «Абхазия-Информ».

Сигареты

В ходе таможенного контроля автомобиль направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Сканирование показало наличие в салоне автомобиля незадекларированного товара. После демонтажа этого двойного пола грузового отсека были обнаружены тысячи блоков сигарет без маркировки. Всего было найдено 3449 блоков и 8 пачек сигарет, то есть 689 960 штук сигарет.

Контрабандная продукция была изъята, образцы направили на экспертизу, в результате чего будет будет установлена рыночная стоимость контрабанды.