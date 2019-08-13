Соратник Зеленского назвал «угрозой» пребывание Медведчука в Раде
Киев, 13 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Избрание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука депутатом Верховной рады является «угрозой», заявил 13 августа глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью «ВВС Украина».
Данилюк отметил, что Украина — демократическое государство, следовательно «нужно уметь работать и с такими вызовами в парламенте, и не только в парламенте».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что целью его партии в Раде является решение важнейших вопросов для страны — изменения экономического курса, установления мира, а также повышения уровня жизни граждан Украины.
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