Анкара, 13 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря Организации исламское сотрудничество представитель Турции Муса Кулаклыкая заявил: «На территории Турции расположены высшие органы управления 10 международных организаций. Выгоду от чьей-то деятельности получает не только его страна, но и все страны-члены его организации. Поэтому я считаю, что, с одной стороны, работаю на свою страну, а с другой — на всю умму (общину) мусульман».

Иван Шилов ИА REGNUM Внешняя политика Турции

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Муса Кулаклыкая отметил: «Выпавший на мою долю пост — честь для меня. Я ощущаю лично себя ответственным за защиту интересов своей страны, своего народа и уммы мусульман на протяжении всего 5-летнего срока, на который я был избран».

Представитель Турции также добавил, что факт избрания заместителем генерального секретаря ОИС представителя Турции является ее большим успехом. Он подчеркнул: «Я очень горд тем, что Турция выдвинула меня в качестве кандидата на эту должность, которую я получил при поддержке братских нам стран».