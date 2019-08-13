Севастополь, 13 августа, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Новый состав правительства Севастополя окончательно сформируют после выборов губернатора, до тех пор все его члены будут работать как временно исполняющие обязанности. Об этом 13 августа журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Некоторые кандидаты ещё не приняли окончательного решения. Но я точно понимаю, как это будет выглядеть. В ближайшее время вы эту информацию узнаете», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он также отметил, что ряд должностей будут замещены при помощи открытого конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева. По прибытию в город-герой чиновник заявил, что новое правительство будет сформировано в течение месяца, а местные политики, желающие изменить город к лучшему, имеют хорошие шансы войти в его состав. Отметим, что выборы губернатора Севастополя состоятся уже в 2020 году.

Об этом: Новое правительство Севастополя сформируют через месяц — Развожаев