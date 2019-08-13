Сатка, Челябинская область, 13 августа, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В Челябинской области жители Сатки испытывают перебои с электричеством. Речь идёт о тех, кто проживает в старой части города, сообщает пресс-служба губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Электричество

По словам граждан, перебои возникают часто. В основном они происходят в непогоду.

Как отметили в пресс-службе губернатора, областному минстрою уже поставлена задача решить эту проблему. Возможно, что уже в осенне-зимний период 2019 года жильцы войдут без перебоев с электричеством.