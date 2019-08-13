Сеул, 13 августа, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Во втором квартале 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics заняла лидирующее место на рынке смартфонов Европы. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей аналитической компании Canalys.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфоны

Согласно опубликованным данным, во втором квартале текущего года Samsung Electronics отгрузила на рынок Европы 18,3 млн устройств, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что доля компании на рынке Европы также увеличилась на 7%, до 40,6%.

«Компания Samsung Electronics поставила на рынок около 12 млн телефонов серии Galaxy A, — сообщили представители аналитической компании. — Наибольшей популярностью в Европе пользуются смартфоны Galaxy A10, A20e, A40 и A50».

За аналогичный период китайская компания Huawei поставила на рынок Европы 8,5 млн устройств, благодаря чему заполучила второе место на рынке с долей 18,8%. Известно, что поставки Huawei сократились на 16%, а доля рынка — на 4%.

Третье место на рынке смартфонов Европы заняла американская компания Apple. Во втором квартале текущего года компания поставила на европейский рынок 6,4 млн устройств, что на 17% меньше по сравнению с прошлым годом. Доля рынка также сократилась на 3%, до 14,1%.

Другая китайская компания Xioami поставила на рынок 4,3 млн устройств, а доля рынка составила 9,6%.