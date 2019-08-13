Белград, 13 августа, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что участники акций протеста «1 из 5 миллионов» (еженедельная акция, выступающая за отставку Вучича), силой прорвавшие ограду перед зданием президента, знают, что нарушили закон. Президент добавил, что сотрудники силовых ведомств Сербии отреагировали в рамках закона. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

На пресс-конференции Александр Вучич заявил, что мир должен быть сохранен и он не допустит на улицах Белграда беспорядков, сопоставимых с протестами «желтых жилетов» в Париже.

«Делайте, что хотите, но не нарушайте закон и не совершайте насильственных действий. Я призываю сотрудников всех силовых ведомств приложить усилия для того, чтобы не позволить протестующим спровоцировать какие-либо серьезные инциденты и кровопролитие.

Вучич сказал, что военнослужащие сербской армии стремились обеспечить общую безопасность, а не безопасность президента. По его словам, военные, выступая в защиту закона на протесте, отреагировали очень мягко без применения оружия, в то время как протестующие силой прорвали ограду и попытались ворваться в здание президента.