Самара, 3 сентября, 2015, 13:29 — ИА Регнум. Речь идет конкретно о бюллетенях, предназначенных для жителей Кировского района Самары. Об этом проинформировал в Twitter депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, приложив фотографию документа. В бюллетене представлены четыре парламентские партии, три из них «ЕР», Справедливая Россия, ЛДПР выделены жирным шрифтом, КПРФ — обычным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Советов депутатов Кировского района избирательного округа Самара первого созыва 13 сентября 2015 года одномандатный избирательный округ №16». Иллюстрация pbs.twimg.com/media

Как отмечают наблюдатели, на сайте ТИК Кировского района опубликован список региональных отделений и иных подразделений политических партий, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом «О политических партиях» в Самарской области по состоянию на 1 июля 2015 года. Там, действительно, Самарское областное отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации» выделено жирным шрифтом. Однако, существует еще и другой документ — решение ТИК Кировского района от «23» июля 2015 года о согласовании наименования КПРФ для использования в избирательных документах на выборах районного Совета депутатов первого созыва. Судя по документу, согласованное название — Самарского областного отделения КПРФ не выделено жирным шрифтом. В связи с этим и в бюллетенях КПРФ также не выделена жирным шрифтом.

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Как отмечают наблюдатели, политические баталии идут в Самаре и по поводу «писем счастья», разосланных 450 тыс. жителям Самары, которые подписаны губернатором Николаем Меркушкиным. «Обратиться к Вам с этим письмом меня заставили мысли о том, как живет, как может и должна жить Самара», — так начинается письмо. «Заканчивается письмо рекламой «команды губернатора» и неожиданным призывом голосовать за «Единую Россию». Ведь как нам объяснял облизбирком, «команда губернатора» не имеет отношения к какому-либо избирательному объединению, — комментирует в своем боге депутат Михаил Матвеев. — Возникает вопрос: а мог ли самарский губернатор, и без того заполонивший весь эфир и массовые собрания своей незаконной агитацией за «команду губернатора — Единую Россию», а почтовые ящики бесплатными газетами (но за бюджетный счет) обойтись без того, чтобы еще и не нарушать так массово закон, рассылая персональные письма избирателям? Мог, но не захотел».

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