Иерусалим, 13 августа, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Храмовая гора в Иерусалиме будет закрыта для евреев и туристических групп до окончания мусульманского праздника Курбан-байрам 15 августа. Как 12 августа сообщило израильское информационное агентство Ynet, поводом для закрытия стали недавние столкновения арабов с израильской полицией и религиозными евреями.

Иван Шилов ИА REGNUM Храмовая гора

Ранее израильские власти приняли решение об открытии прохода к Храмовой горе для евреев в связи с иудейским постом в память о разрушении иерусалимского храма. Ежегодно иудеи поднимаются в этот день на Храмовую гору для молитв. Однако после беспорядков, в ходе которых пострадали по меньшей мере 19 человек, данное распоряжение было отменено.

В настоящий момент полиция Израиля работает в усиленном режиме в Старом городе Иерусалима для обеспечения безопасного прохода к мечети Аль-Акса для десятков тысяч верующих мусульман.