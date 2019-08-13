Москва, 13 августа, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Составлен рейтинг самых популярных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России, цена которых составляет от 1 до 1,2 млн рублей. Рейтинг подготовили специалисты сайта «Цена Авто» и аналитическим агентством «Автостат».

Milhouse35 Hyundai Creta

Лидером этого сектора российского авторынка стал южнокорейский компактный кроссовер Hyundai Creta. За первые семь месяцев 2019 года в России было реализовано 40 039 экземпляров этого авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Средневзвешенная стоимость Creta в России составила 1,17 млн рублей.

Вторую и третью строчки заняли два кроссовера французского автопроизводителя Renault. Причем Duster обошел Kaptur почти на 5800 проданных экземпляров. Всего же на российском рынке за первые семь месяцев 2019 года было реализовано 21 403 единицы Renault Duster (-12%) и 15 609 единиц Kaptur (-11%). Стоит отметить, что средняя стоимость Duster на российском рынке составляет 997 тыс. рублей, а средняя цена Kaptur составила 1,14 млн рублей.

На четвертой строчке отечественный внедорожник УАЗ «Патриот». За период с января по июнь в России было реализовано 7143 модели этого авто (-5%) по средней цене 1 млн рублей.

А на пятом месте оказался японский кроссовер Nissan Terrano, с показателем продаж в 6923 единицы (-16%). Средняя стоимость авто — 1,2 млн рублей.

Напомним, в июле самой покупаемой моделью в сегменте SUV (сегмент спортивно-утилитарных автомобилей) на российском авторынке стал компактный кроссовер Hyundai Creta.

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