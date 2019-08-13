Волгоград, 13 августа, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Производителя мясных продуктов из Волгограда привлекли к ответственности за недостоверные данные, указанные на этикетке: предприятие скрыло, из чего была сделана колбаса. Комбинату назначили штраф и отозвали декларацию соответствия на продукцию животного происхождения. На предприятии пытались обжаловать решения контролирующих органов, но суд отклонил апелляцию, сообщили 13 августа в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Луис Мелендес. Натюрморт с колбасой и ветчиной. 1772

Пробы колбасы «Докторская», произведённой в Волгограде, отобрали в Майкопе. Специалисты в лаборатории нашли в продукте компоненты, не указанные на этикетке: крахмал, каррагинан, камедь, изолированный соевый белок. На основании результатов экспертизы региональный Россельхознадзор привлёк производителя к административной ответственности за нарушение изготовителем требований технических регламентов. Арбитражный суд Волгоградской области назначил мясному комбинату штраф в размере 100 тысяч рублей, у предприятия также отозвали декларацию соответствия на продукцию животного происхождения.

Производитель подал жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако в инстанции подтвердили решение волгоградского суда и оставили жалобу без удовлетворения.