Симферополь, 13 августа, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Около 36 тыс. автомобилей проехали за сутки по Крымскому мосту. Это рекордное значение трафика, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Очередной рекорд был зафиксирован 12 августа, когда через мост проехали 35 989 машин. Днем ранее по нему проехали 35 307 автомобилей.

Прошлогодний пик трафика также пришелся на 12 августа, тогда за сутки по мосту проехали 33 359 транспортных средств.

Общий поток с 1 июня составил почти 1,7 млн машин. Движение по мосту началось 16 мая 2018 года, с тех пор этим путем в Крым из Краснодарского края и обратно проехали 6,5 млн транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов отметил значение Крымского моста для заполнения здравниц полуострова. После начала эксплуатации моста она достигла 80−90%.

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