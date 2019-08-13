Тюмень, 13 августа, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Заводоуковского городского округа по фактам получения ею 40 взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Взятка

Женщину подозревают в выборе взяткодателей в качестве поставщиков работ и услуг для нужд муниципалитета. Установлено, что с апреля 2015 по апрель 2019 года чиновницей получены взятки на общую сумму более 2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в суды Тюменской области в 2019 году направлены уголовные дела о 189 преступлениях коррупционной направленности. Средний размер взятки составил более 92 тыс. рублей.