Москва, 13 августа, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Наиболее популярный гриб, который предпочитают собирать жители России — это белый гриб (52%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Петр Кончаловский. Грибы. 1911

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Также в группе лидеров сбора среди российских грибников: подберезовики (35%), подосиновики (33%), маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%).

Опрос выяснил, что за один поход в лес каждый грибник приносил домой 5 кг грибов. Больше всего урожай грибов в Сибирском и Приволжском ФО — 6 и 7 кг соответственно.

В этом сезоне большинство опрошенных (63%) уже сходили «по грибы». 37% не успели, преимущественно жители городов-миллионников (52%).

Опрос проведен 8 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России стали чаще собирать грибы и ягоды. Если в 2011 году сбором занимались 44% граждан, то в 2019 году их число выросло до 48%.

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