Санкт-Петербург, 13 августа, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Общая сумма ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в первом полугодии 2019 года, составила 167,4 млрд рублей. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили 13 августа в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Приморском районе Петербурга

При этом общее количество предоставленных ипотечных кредитов в СЗФО за первое полугодие текущего года снизилось намного сильнее — на 9,7%, до 71,1 тыс. кредитных линий.

Больше всего кредитов под залог жилья выдано в Санкт-Петербурге — 89,3 млрд рублей. Средняя сумма кредита в первом полугодии в целом по СЗФО составила 2,4 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 2,9 млн рублей.

По ипотечным кредитам жители СЗФО на 1 июля 2019 года были должны банкам 874,1 млрд рублей. Это на 11% больше, чем на 1 января 2019 года. При этом петербуржцы должны банкам по ипотеке 431,8 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в начале года.

Средневзвешенная ставка по выданным в июне жителям СЗФО рублевым ипотечным кредитам составляла в СЗФО и Санкт-Петербурге 10,27% годовых.

«Доля просроченных кредитов в СЗФО составила 0,7%, в Санкт-Петербурге — 0,8%», — добавили в Банке России.