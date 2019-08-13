Эксперт оценил сообщения о новом виде телефонного мошенничества в России
Москва, 13 августа, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Сообщения российских СМИ о том, что мошенники стали использовать новый вид телефонного обмана под видом представителей банков, построен на все больше социальной инженерии. Об этом 13 августа в интервью RT рассказал руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.
«(Обман) все также построен на всё больше социальной инженерии, на том, что клиенты доверяют звонкам из банка», — сказал он, уточнив, что такой вид мошенничества не является новым.
По его словам, мошенники имеют минимальную информацию о клиенте, поэтому люди зачастую верят злоумышленникам. Банк никогда не просит передавать никакие данные и совершать какие-либо действия, напомнил Лифшиц.
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Напомним, 13 августа «Российская газета» сообщила о новом способе телефонного мошенничества, когда злоумышленники используют программу TeamViewer, которая дает возможность подключиться к смартфону со стороны, при этом совершив любую операцию от лица его владельца.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что среди наиболее распространенных признаков мошенничества — просьба от неизвестного сообщить CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс. Работники банка никогда не запрашивают такую информацию, напомнили специалисты.
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