Москва, 13 августа, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Сообщения российских СМИ о том, что мошенники стали использовать новый вид телефонного обмана под видом представителей банков, построен на все больше социальной инженерии. Об этом 13 августа в интервью RT рассказал руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трубка телефона

«(Обман) все также построен на всё больше социальной инженерии, на том, что клиенты доверяют звонкам из банка», — сказал он, уточнив, что такой вид мошенничества не является новым.

По его словам, мошенники имеют минимальную информацию о клиенте, поэтому люди зачастую верят злоумышленникам. Банк никогда не просит передавать никакие данные и совершать какие-либо действия, напомнил Лифшиц.

Читайте также: Мошенники стали использовать социальную инженерию — Сбербанк

Напомним, 13 августа «Российская газета» сообщила о новом способе телефонного мошенничества, когда злоумышленники используют программу TeamViewer, которая дает возможность подключиться к смартфону со стороны, при этом совершив любую операцию от лица его владельца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что среди наиболее распространенных признаков мошенничества — просьба от неизвестного сообщить CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс. Работники банка никогда не запрашивают такую информацию, напомнили специалисты.

Читайте также: В Банке России рассказали о новом виде мошенничества через банкоматы