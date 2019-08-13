Оренбург, 13 августа, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 1 января 2020 года детское пособие станет больше на 641 рубль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Размер пособия составит 9900 рублей, тогда как сейчас действует выплата в 9259 рублей. С размером изменяются и условия представления детского пособия.

Сейчас право на получение выплаты возникает, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе, или 14 035,50 рубля на одного члена семьи.

С нового года доход семьи в среднем не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Выплата осуществляется, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. Каждый год родители должны подавать новое заявление на получение детского пособия.

В Оренбуржье с начала 2019 года детское пособие получили 6110 семей.