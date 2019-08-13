Вашингтон, 13 августа, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Популяция шалфейных тетеревов в американском штате Айдахо сократилась на 52% с тех пор, как федеральное правительство решило исключить птиц из перечня исчезающих видов осенью 2015 года. Об этом, как передает Associated Press, сообщил 13 августа губернатор штата Айдахо Брэд Литтл на встрече с представителями Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных.

Nps.gov Шалфейный тетерев

Пока неясно, носит ли спад численности популяции циклический характер или свидетельствует о более серьезной проблеме, но губернатор Брэд Литтл сказал, что эта тенденция может заставить экологов, занимающихся управлением дикой природой и земельными ресурсами на государственном и федеральном уровнях, уделять больше внимания шалфейным тетеревам, обитающим в Айдахо и других штатах на западе США.

Литтл сказал о необходимости дополнительного сбора данных. По его словам, экологи должны выявить причину снижения численности популяции и продумать меры в случае ее падения ниже критического уровня.

По оценкам американской службы по охране рыбы и дикой природы, в штатах Айдахо, Невада, Вайоминг, Монтана, Орегон, Юта и Колорадо сейчас насчитывается от 200 000 до 500 000 шалфейных тетеревов. Сто лет назад в 16 штатах их было около 16 миллионов.