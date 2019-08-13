Москва, 13 августа, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Госдуме отметили своеобразие соболезнований президента США Дональда Трампа в связи со взрывом в Архангельской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп своеобразно выразил соболезнования. Очень по-американски», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил версию американской газеты The New York Times, которая предположила, что в Архангельской области проходили испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

Взрыв на полигоне Архангельской области под Нёноксой произошел 8 августа. «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников госкорпорации.