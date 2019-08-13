Анкара, 13 августа, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 13 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Авиаудар был нанесен турецкими ВВС в регионе Метина в рамках спецоперации «Коготь», которая началась 27 мая 2019 года.

Целью кампании является устранение влияния повстанцев на территории Ирака, где они имеют базы и склады с оружием.

Атака последовала после заявлений лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани о том, что РПК ответственна за страдания местного населения, вызванные бомбардировками турецкой авиации.