Тюмень, 13 августа, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В Тюменской области за семь месяцев 2019 года выявлено 383 коррупционных преступлений. Что на 36% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было обнаружено 280 фактов взяточничества и служебных злоупотреблений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Лидируют факты взяток — 147 преступлений. Кроме того, было выявлено шесть случаев злоупотребления и превышения должностных полномочий, 25 служебных подлогов.

В суды Тюменской области направлены уголовные дела о 189 преступлениях коррупционной направленности. Средний размер взятки составил более 92 тыс. рублей.

В 2019 году судами области за коррупционные преступления осуждены 84 виновных лица, в числе которых — 12 представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.