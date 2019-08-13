Киев, 13 августа, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в своей работе на посту главы государства использует стиль главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом 13 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт и правозащитник Владимир Чемерис, комментируя состоявшийся накануне визит Зеленского в Олевский район Житомирской области.

Напомним, что Олевский район Житомирской области неформально называют Олевской народной янтарной республикой Украины. В регионе идет незаконная добыча янтаря, которая сопровождается массовым уничтожением леса. Президент сообщил, что на Украине теневой рынок янтаря составляет 500 млн долл. в год. Зеленский на совещании жестко раскритиковал нынешнее положение дел, потребовав полностью сменить районное руководство МВД и СБУ в тех местах, где работает янтарная схема. Также он пообещал в ближайшее время убрать с Украины людей, причастных к нелегальной добыче янтаря, отметив, что для последних это будет «самый мягкий вариант». Президент пообещал, что государство вернет себе контроль за янтарной отраслью.

«Это — война, по-другому не могу назвать, война криминальных авторитетов с государством, которые прикрывались и полицией, и Службой безопасности Украины, и прокуратурой… Насколько я знаю, в таких больших масштабах проблема появилась с 2014 года. Это никто не контролировал, кроме группировок и госслужащих», — возмутился Зеленский.

«У нас меняются президенты, но стиль остается. Стиль, который неожиданно предложил бывший актер, став президентом, это стиль а-ля Лукашенко. Такой стиль очень популярен во всех постсоветских странах. Мы видели, что и Гройсман (премьер-министр Владимир Гройсман — ред.) использовал этот стиль, в некоторой мере Порошенко, и Кучма и т. д. Такой стиль очень популярен у народа, но это пиар. Тут совсем не предложено новых подходов», — считает Чемерис, комментируя массовые отставки силовиков на Житомирщине и предложение Зеленского легализовать добычу янтаря.

При этом он отметил, что Зеленский без судебного решения обвинил отдельных чиновников в «крышевании» нелегальных схем добычи янтаря, чего делать нельзя.

«Обвинять людей без решения суда — в европейской стране для президента или премьер-министра — это уже был бы скандал. Нужно менять ситуацию и менять подходы. Но то, что предлагает президент и следующий генеральный прокурор, — всех уволить, всех посадить. Это то, что хотят услышать граждане, которые уже устали от того, что было в последние пять лет, а то и больше», — добавил Чемерис.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Зеленский представил нового председателя Житомирской областной государственной администрации — Виталия Бунечко.

«Мы будем развивать Житомирщину и закончим процесс децентрализации. Работа Житомирской облгосадминистрации будет построена исключительно на открытых, публичных принципах работы. Мы отойдем от бюрократии и победим коррупцию… Теперь наверх ничего не нужно носить. Ждем на Житомирщине инвесторов как иностранных, так и наших. Мы предоставим им наибольшие преференции», — пообещал в своем выступлении новый глава региона.