Москва, 13 августа, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Жители России стали чаще собирать грибы и ягоды. Если в 2011 году сбором занимались 44% граждан, то в 2019 году их число выросло до 48%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

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Российские граждане больше любят собирать грибы (39%), чем ягоды (32%). На рыбалку ходят 23% опрошенных, занимаются сбором трав 8%, охоту любят — 4%.

Больше всего любят собирать грибы мужчины (46%), люди от 45 до 59 лет (45%). Самые заядлые грибники живут в Москве и Санкт-Петербурге (47%).

Опрос проведен 8 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор подготовил рекомендации по сбору и приготовлению грибов.

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