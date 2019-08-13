Волгоград, 13 августа, 2019, 10:24 — ИА Регнум. На перекрёстке проспекта им. Ленина и улицы 7 Гвардейской в Волгограде для пешеходов установили электронную систему «Светофор под ногами». Световая полоса, вмонтированная в тротуар, меняет цвет и таким образом подсказывает — можно ли переходить дорогу. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Волгограда Светофор под ногами

Система синхронизирована с основным светофором: полоса меняет цвет в соответствии с сигналом. Специальную лампу вмонтировали в тротуар перед выходом на проезжую часть, работать устройство будет в круглосуточном режиме. «Светофор под ногами» нужен в первую очередь для людей, которые не отрываются от мобильных устройств даже на улице, тогда они смогут увидеть красный или зелёный сигнал, не поднимая глаз.

Подобный объект — первый в Волгограде. Пока он работает на одном из самых аварийноопасных перекрестков города в тестовом режиме.