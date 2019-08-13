Киев, 13 августа, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заключит сделку со следствием и избежит тюремного заключения.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Об этом 12 августа в эфире украинского телевидения заявил политический экспертВалентин Якушин, комментируя очередной допрос экс-лидера Украины в Государственном бюро расследований.

«Петр Алексеевич… как самый талантливый и самый подготовленный к государственной деятельности из всех президентов сможет рассказать, что произошло. Найдется такая лазейка, которая даст ему возможность избежать уголовной ответственности, остаться в нашей политической системе, но перейти в режим наполнения государственного бюджета за счет изъятия средств у коррумпированных чиновников», — сказал Якушин.

Эксперт также прогнозирует, что сделку со следствием вскоре заключат и другие высокопоставленные чиновники режима Порошенко.

«Наша система расследования и наказания специально сконструирована так, чтобы никто не нес ответственности… Будет нечто похожее на сделку со следствием… Будет даже соревнование между представителями прежней власти в том, кто раньше заключит сделки со следствием», — добавил Якушин.

Как сообщало ИА REGNUM, первый допрос Порошенко в ГБР прошел 25 июля, последний на сегодняшний день состоялся 12 августа и продолжался почти 2,5 часа. Спикер ГБР Максим Билоусенко заявил, что экс-президент Украины фигурирует в 11 уголовных производствах. В рамках первых расследований силовики изучают причастность Порошенко к уклонению от уплаты налогов во время продажи завода «Кузница на Рыбальском» и покупки телеканала «Тонис» (сейчас «Прямой»).