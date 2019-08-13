В Мексике в грузовике обнаружили более 140 мигрантов-нелегалов
Мехико, 13 августа, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Федеральная полиция Мексики сообщила о задержании 146 мигрантов из Центральной Америки, которые были обнаружены в кузове грузовика. Об этом 13 августа передает Associated Press.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
Инцидент произошел в штате Веракрус на побережье Мексиканского залива. Департамент общественной безопасности сообщил в понедельник, 13 августа, что мигранты перемещались в транспортном средстве с «риском для жизни».
Отмечается, что сто пятнадцать мигрантов были выходцами из Гондураса, а остальные — из Гватемалы, Никарагуа и Сальвадора. Они помещены под стражу решением Иммиграционного агентства Мексики.