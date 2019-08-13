При благоустройстве в Переславле может пострадать культурное наследие
Ярославль, 13 августа, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В Ярославской области проект благоустройства Народной площади Переславля-Залесского (победителя конкурса Минстроя в 2018 году) не отвечает требованиям федерального закона об охране культурного наследия. Это выяснилось в результате проверки, проведенной Переславской межрайонной прокуратурой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Главе городского округа Переславля-Залесского Валерию Астраханцеву и руководству подрядной организации — «Группы компаний «ЕКС» — объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства.
«Участок проведения работ по благоустройству расположен в границах объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой,
Необходимо отметить, что раздел мер обеспечения сохранности объектов культурного наследия в проекте благоустройства Народной площади имеется. Он прошел государственную историко-культурную экспертизу и утвержден департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Однако в этом разделе говорится только о проведении археологических раскопок и наблюдении при монтаже системы освещения. При этом весь проект подразумевает еще множество других земляных работ по установке различного оборудования. Именно это несоответствие заявленных в проекте работ и мер по сохранению культурного наследия выявила прокуратура.
Это уже второе предостережение прокуратуры. ИА REGNUM уже сообщало, что Ярославская природоохранная прокуратура объявила заказчику и подрядчику предостережения о недопустимости начала работ без согласования с Минприроды (территория входит в охранную зону национального парка «Плещеево озеро»).
Тем не менее, как сообщается на сайте областного правительства, заместитель министра строительства Российской Федерации Максим Егоров в ходе своего визита в Ярославскую область 10 августа 2019 года отметил, что проект Народной площади Переславля весьма перспективен. Заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец в свою очередь выразил уверенность, что работы будут выполнены в срок и в Переславле, и в Ростове, где они также не начались.
«По объективным причинам старт на этих двух объектах немного затянулся. Но подрядчики нам известны и понятны. И у них, и у нас есть уверенность, что в конце октября, когда планируется повторный визит представителей министерства в Ярославскую область, нам будет что показать», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.
Конечно, с точки зрения здравого смысла, согласование навесов, детских городков и пешеходных дорожек с федеральным министерством и региональным департаментом выглядит избыточной бюрократией. Но закон есть закон. К тому же на подготовку проекта и получение нужных согласований по условиям конкурса Минстроя был выделен целый год. Сейчас можно констатировать, что эти работы в Переславле-Залесском прошли не на самом высоком уровне.