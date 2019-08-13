Киев, 13 августа, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Петр Порошенко может стать первым главой украинского государства, который окажется в тюрьме после расследования его действий во время президентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Об этом 12 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Максим Маньковский, комментируя допрос Порошенко следователями Государственного бюро расследований, состоявшийся накануне.

Эксперт считает, что у нового президента страны Владимира Зеленского «есть большой зуб на господина Порошенко». Кроме того, отметил политолог, те возможности, которыми майдан наделил Порошенко, он использовал в своих корыстных целях.

«Человек должен за это отвечать… У Петра Алексеевича есть шанс стать первым из президентов Украины, который окажется за решеткой», — отметил Маньковский.

При этом он напомнил, что украинские политики традиционно рассказывают о якобы политическом преследовании, когда в отношении них заводят уголовные производства.

Маньковский также заметил, что за пять лет Порошенко так и не удалось создать эффективную судебную систему и правоохранительные органы, что сейчас сработает против него.

«О политическом преследовании мы постоянно слышим, когда начинаются криминальные расследования. Это касается не только Петра Алексеевича, но и предыдущих народных депутатов, когда с них снимали неприкосновенность. Это следствие того, что последние пять лет мы только слышали рассказы о том, что у нас реформированы правоохранительные органы, что у нас реформирована судебная система, но этого не происходило. Тот, кто приходит к власти создает лояльные себе правоохранительные органы, суд», — добавил Маньковский.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа следователи Государственного бюро расследований (ГБР) второй раз допросили Порошенко по делу об уклонении от уплаты налогов. Сам допрос длился два часа. Глава ГБР Роман Труба заявил, что следующий допрос может пройти с применением полиграфа.

В свою очередь Порошенко выразил готовность ответить на вопросы с применением полиграфа в прямом эфире телевидения, поскольку не доверяет руководству ГБР.

«Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире. Когда я это предложил, у них большого энтузиазма по этому поводу не было», — рассказал журналистам экс-президент.

Отметим, что всего ГБР в настоящий момент расследует почти десяток дел, в которых фигурирует Порошенко.

Также отметим, что Порошенко должен стать депутатом Верховной рады Украины нового созыва.