Москва, 13 августа, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Volkswagen в рамках партнерства с Российским футбольным союзом официально представила эксклюзивное исполнение седана Polo — Football Edition. Об этом 13 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Auto.tut.by Volkswagen Polo Football Edition

Моторная гамма Football Edition включает в себя агрегаты мощностью 90 л. с. и 110 л. с., которые работают с 5-скоростной «механикой», а также 110-сильный мотор, который агрегатируется с 6-скоростным «автоматом». Также доступен 125-сильный мотор, работающий в паре с 7-скоростным «автоматом».

К новинке прилагаются: футбольный мяч «Cup», комбинированные салонные коврики и поддон для багажного отделения.

Эксклюзивное авто уже доступно для заказа у дилеров бренда Volkswagen в России.

Напомним, автокомпания Volkswagen представила новый кемпер California 6.1, который создан на базе модернизированного Bulli шестого поколения.

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