Киев, 13 августа, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Закон «О языке» не нуждается в кардинальной переработке, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского и будущий депутат Верховной рады Украины Никита Потураев 12 августа в интервью ресурсу «Детектор медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка. Но вот некоторые багги (ошибки —) надо исправить. Потому что, вообще ни один закон не является священной коровой. Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону», — рассказал он.

Потураев отметил, что в партии «Слуга народа» не видят необходимости пересматривать языковые квоты на телевидении и радио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа» и будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков решил не выключать микрофон депутатам парламента, которые выступают на русском языке.

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