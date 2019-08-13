Бишкек, 13 августа, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Обвинения в убийстве и ряде других тяжких преступлений предъявлены бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом заявил 13 августа на пресс-конференции в Бишкеке начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

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Он пояснил, что арестованного 8 августа экс-президента обвиняют в особо тяжких преступлениях: организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство, захвате заложников, а также в применении насилия против представителя власти. Атамбаева официально уведомили об обвинениях.

За подобные преступления законами страны предусмотрено пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил о подготовке Атамбаевым госпереворота и о том, что из оружия бывшего президента был убит боец спецназа.