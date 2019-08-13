Вашингтон, 13 августа, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Кроссовер южнокорейского автопроизводителя Hyundai Nexo был признан самым безопасным автомобилем в США. Об этом сообщает Yonhap.

Auto24 Краш-тест Hyundai Nexo

Nexo прошел серию краш-тестов, которые были организованы американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), а также получил высшую награду организации Top Safety Pick+.

Автомобиль получил самые высокие оценки в категориях аварий, которые включают лобовое столкновение с малым перекрытием со стороны водителя, лобовое столкновение с малым перекрытием со стороны пассажира, лобовое столкновение со средним перекрытием, на боковой удар, прочность крыши, а также работу подголовников.

Южнокорейская компания ожидает, что звание самого безопасного автомобиля поможет увеличить продажи Hyundai в США.

Напомним, в июле 2019 продажи Hyundai на американском авторынке выросли на 12% до 57 340 автомобилей.

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