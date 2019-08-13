Пермь, 13 августа, 2019, 09:26 — ИА Регнум. В Перми функционирует порядка 15 «брендовых» дошкольных учреждений: «Компас», «Эврика», «Экосад», «АртГрад», «Легополис», «Конструктор успеха» и другие. В департаменте образования отмечают, что поиск уникальности является одним из трендов пермского образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

По словам чиновников, поиск своей уникальности и специфики ведется во многих дошкольных учреждениях, однако не все доходят до этапа переименования. Чтобы стать «брендовым», детскому саду необходимо определится в приоритетном направлении, образовательных программах, внедрить новые технологии работы с детьми и организовать среду, соответствующую приоритетному направлению.

Недавно число «брендовых» детских садов пополнилось новым дошкольным учреждением. Детский сад №144 теперь носит название «Галактика». Под собственным брендом он сотрудничает с инженерной школой и научно-производственным объединением «Искра». В «Галактике» есть свои обсерватории, ежемесячно проходит день космоса. Образовательные услуги, специфическое оформление помещений — все направлено на формирование у воспитанников инженерно-космического мышления.